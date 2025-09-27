رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: در اثر برخورد ۲ دستگاه موتورسیکلت در محور روستای "قلتوق به گوجه قیا" یکی از راکبین موتورسیکلت‌ها جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرهنگ خلجی گفت: ماموران پلیس راه از برخورد ۲ دستگاه موتورسیکلت در محور روستای "قلتوق به گوجه قیا" مطلع و بلافاصله به محل اعزام شدند.

این مقام انتظامی افزود: متاسفانه در این حادثه رانندگی یکی از راکبین در دم فوت و راکب دیگر به جهت شدت جراحات وارده توسط عوامل امدادی به مرکز درمانی منتقل شد.

سرهنگ خلجی در پایان با اشاره به اینکه علت حادثه در حال بررسی است، تصریح کرد: تجربه نشانگر این است که بی احتیاطی، عدم توانایی در کنترل وسایل نقلیه، خواب آلودگی و تخطی از سرعت مطمئنه از سوی راننده‌ها بیشترین علل موثردر وقوع اینگونه حوادث است.