به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، فرماندار سنندج در جلسه شورای اداری شهرستان با تأکید بر ضرورت پرهیز از شعارزدگی و جدیت در عمل گفت: امروز مسئولیتی که بر دوش ماست با سختی‌ها و خون دل‌های فراوان به دست آمده و تنها راه ادای دین به شهدا، خدمت صادقانه و بی‌وقفه به مردم است.

غریب سجادی افزود: جلسات شورای اداری محل بیان شعار نیست. مدیرانی که نسبت به حضور در جلسات و پیگیری مصوبات بی‌تفاوت باشند، انتظار نداشته باشند اعتبارات در اختیارشان قرار گیرد.

سجادی تاکید کرد: هیچ اداره‌ای حق جابجایی اعتبارات بدون هماهنگی با فرمانداری را ندارد.

وی با انتقاد از برخی کم‌کاری‌ها افزود: تکرار غیبت بعضی از مدیران در جلسات قابل قبول نیست و همکاری سایر دستگاه‌ها با این ادارات نیز منوط تعیین تکلیف از یوی فرمانداری خواهد بود.

فرماندار سنندج با اشاره به میزبانی شهرستان از مسابقات بین‌المللی قرآن کریم خاطرنشان کرد: این مسابقات یک فرصت ملی و بین‌المللی برای معرفی توانمندی‌های استان است و انتظار داریم همه دستگاه‌ها پای کار باشند. این یک فرصت برای معرفی کردستان و سنندج است که نباید از آن غفلت شود.

سجادی شرایط حساس کشور را یادآور شد و گفت: با توجه به تحریم‌های ظالمانه و فشار‌های اقتصادی، باید پروژه‌های عمرانی با نهایت جدیت دنبال شوند و هر دستگاهی وظایف خود را به موقع انجام دهد.

وی افزود: فرمانداری وظیفه هماهنگی و نظارت دارد و قرار نیست به جای دستگاه‌ها کار اجرایی انجام دهد.

وی در پایان خطاب به مدیران تأکید کرد: همه ما فرزندان این استان هستیم و باید با دغدغه مشترک و همت مضاعف در مسیر خدمتگزاری به مردم گام برداریم. مردم انتظار عمل دارند نه وعده‌های تکراری مرادی در شورای اداری استان کردستان: جدیت مدیران در اجرای پروژه‌ها ضروری است.

در این جلسه، سالار مرادی نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم جدیت مدیران در مسیر توسعه استان، از آنان خواست در انجام وظایف خود کوتاهی و کم‌کاری نداشته باشند.

وی با اشاره به اولویت‌های خدمات‌رسانی در استان گفت: حوزه راه و آب، چه در بخش شهری و چه در بخش روستایی، باید در صدر برنامه‌های توسعه‌ای و پروژه‌های اجرایی قرار گیرد.

مرادی همچنین بر اهمیت برگزاری مسابقات بین‌المللی قرآن کریم در سنندج تأکید کرد و افزود: این رویداد مبارک علاوه بر میزبانی از قاریان برجسته، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی کردستان است؛ خصوصاً با توجه به پخش زنده این مسابقات از شبکه‌های ملی.

نماینده مردم سنندج در مجلس، در ادامه اعتبارات توازن منطقه‌ای را ظرفیتی مهم برای توسعه استان دانست و یادآور شد: این اعتبارات که در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد، باید به‌طور ویژه در حوزه راه و آب تخصیص یابد.

وی همچنین به موضوع نشان‌دار کردن مالیات‌ها در سال آینده اشاره کرد و گفت: مدیران باید اطلاع‌رسانی لازم به مؤدیان داشته باشند، چراکه این ظرفیت می‌تواند بسیاری از پروژه‌ها را فعال کند و گره‌های بزرگی از مشکلات عمرانی استان بگشاید.