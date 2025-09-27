به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، لطف الله فرزونده صبح امروز در هفتمین جلسه ستاد راهبری بازسازی و رسیدگی به امور آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه با ارایه آمارو اطلاعات از روند بازسازی، شامل تعمیرات جزیی، مقاوم سازی، تخریب و نوسازی ساختمان‌ها و احد‌ها و نیز اسکان موقت خانواده‌های آسیب دیده و همچنین تعداد خانواده‌هایی که در هتل اسکان دارند گفت:مقاوم سازی و تعمیرات جزیی ساختمان ها و واحد های آسیب دیده، و اسکان موقت افراد به میزان ۱۰۰ درصد انجام شده است.

وی افزود: در حوزه تخریب و نوسازی ساختمان‌ها نیز ۸۷ درصد اقدامات صورت گرفته و تنها چند ساختمان باقی مانده‌اند که آنها مالکانشان هنوز توافق نکرده‌اند.

وی همچنین گفت: تمامی خانواده‌هایی که باید اسکان موقت می‌شده‌اند این اقدام نیز صورت گرفته و در این ردیف هم تحقق ۱۰۰ درصدی را شاهد بوده‌ایم.

فروزنده افزود: مقرر شده مهلت ۷۲ ساعته‌ای تعیین شود تا افرادی که از دریافت بن کارت‌های اهدایی شهرداری جا مانده‌اند توسط مناطق معرفی شوند و به آنان نیز بن کارت‌های خود را دریافت کنند.

فروزنده در ادامه از آغاز ورود به برآورد خسارات اثاثیه منازل آسیب دیده خبر داد و گفت: برای این منظور سقفی تعیین شده، اما تا برآوردی از این مهم صورت نگیرد نمی‌توانیم تصویر دقیقی از وضع موجود ترسیم کنیم لذا شهرداران مناطق می‌بایست تا پایان هفته برآورد‌های این امر را انجام دهند و بعد از تصمیم گیری نسبت به پرداخت خسارات اثاثیه منازل نیز اقدام خواهد شد.