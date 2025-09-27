پخش زنده
استاندار هرمزگان گفت: برنامه جامعی برای طرح کیفیت بخشی آموزشی مدارس هرمزگان تدوین شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ محمد آشوری در هشتمین نشست شورای آموزش و پرورش افزود: ارزشیابی دقیق در مدت اجرای این طرح موجب تغییر از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب میشود.
وی گفت: براساس برآوردهای صورت گرفته مقرر شد صد میلیارد تومان از محل مشارکتهای خیران و دیگر منابع دولتی برای اجرای این طرح تخصیص یابد.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان نیز گفت: کاهش تکرار پایهها و توجه ویژه به دروس ریاضی، علوم و فارسی با مشارکت معلمان در دوره ابتدایی، آشنایی دانش آموزان دورههای متوسطه با هدایت تحصیلی، مشاغل، بهبود معدل نهایی و افزایش سهم قبولی در دانشگاههای دولتی از برنامههای این طرح است.
ضیایی افزود: برگزاری دورههای آموزشی و توانمند سازی معلمان از دیگر برنامههای طرح کیفیت بخشی آموزشی است.
وی گفت: ۶۸ میلیارد تومان برای تقویت مدارس شبانه روزی و سرانههای غذایی به حساب این مدارس واریز شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان افزود: ۶۰ میلیارد تومان نیز برای توزیع شیر در مدارس ابتدایی دولتی اختصاص یافته است.