به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار اظهار کرد: باید ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی استان با تبلیغات هدفمند به گردشگران سراسر جهان معرفی شود.

امام‌جمعه ایلام روز شنبه در دیدار با مدیرکل و تعدادی از کارکنان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، این استان را دارای جذابیت‌های بسیار طبیعی و تاریخی برای گردشگران داخلی و خارجی دانست و افزود: نقاط بکر و کم‌تر شناخته‌ای در استان وجود دارد که حتی بسیاری از مردم استان از زیبایی‌های آن بی‌اطلاع هستند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر استان در حوزه چشمه‌های آب شیرین، کوه‌های پوشیده از بلوط و مناظر بکر، بر لزوم توسعه زیرساخت‌های گردشگری و معرفی بهتر این جاذبه‌ها تأکید کرد.

امام جمعه ایلام با اشاره به حضور زائران اربعین، تصریح کرد: مسیر‌های تردد و ایجاد فضا‌های مناسب برای عرضه محصولات بومی، صنایع دستی و خدمات بایستی ساماندهی شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار با بیان این که روز جهانی گردشگری باید به فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های ایران و استان ایلام تبدیل شود، افزود: ما نیازمند ایجاد زیرساخت‌هایی مانند آلاچیق‌ها، آب‌نماها، فضا‌های پذیرایی و مسیر‌های استاندارد هستیم تا زائران و مسافران به بهترین شکل ممکن از جاذبه‌ها استفاده کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ایلام نیز در این دیدار با اشاره به چالش‌های توسعه گردشگری در این استان، برخی مردم محلی را از اصلی‌ترین موانع برای سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های گردشگری در برخی مناطق عنوان کرد.

فرزاد شریفی گفت: متأسفانه با وجود صدور مجوز‌های لازم برای طرح‌های گردشگری از سوی دستگاه‌های مرتبط، مانند استانداری و منابع طبیعی، مخالفت‌های مردمی در مناطق مختلف، مانع از آغاز به کار این طرح‌ها شده است.

وی بر لزوم ساماندهی و فرهنگ‌سازی برای جلب مشارکت مردم محلی تأکید کرد و افزود: گردشگری باید خانواده‌محور باشد؛ متأسفانه شاهد ناهنجاری‌هایی در فضا‌های عمومی هستیم که نیاز به آسیب‌شناسی در شورای فرهنگی استان دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی ایلام در بخش دیگری از سخنانش به عملکرد موفق این اداره کل در حوزه صنایع دستی اشاره کرد و گفت: در نمایشگاه صنایع دستی اربعین در سطح شهرستان‌های مختلف استان و مرز مهران با وجود مکان‌بندی نامناسب، افزون بر ۸ میلیارد تومان فروش داشتیم که نسبت به سایر مناطق عملکرد بسیار خوبی بود.

شریفی در پایان با اشاره به وجود ۱۴ منطقه گردشگری و ۶ روستای هدف گردشگری در استان ایلام، گفت: ۱۲ روستای دیگر نیز برای معرفی به عنوان روستای هدف گردشگری مشخص شده‌اند که پس از تایید، معرفی خواهند شد.

استان ایلام با داشتن مناطق متعدد گردشگری و با ثبت بیش از ۸۶۰ اثر ملموس و ناملموس در فهرست آثار ملی، در سال‌های اخیر به یکی از مقاصد نوظهور گردشگری کشور تبدیل شده است.