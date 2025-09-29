پخش زنده
فرمانده انتظامی شاهرود از کشف ۳۲ کیلوگرم قارچ ترافل قاچاق و دستگیری راننده متخلف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ علیرضا شائینی گفت: ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ آزادی، حین گشت زنی هدفمند یک دستگاه خودروی سواری حامل قارچ ترافل قاچاق را شناسایی کردند.
وی افزود : ماموران در بازرسی خودرو ۳۲ کیلوگرم قارچ ترافل به ارزش بیش از ۴ میلیارد ریال کشف کردند و یک نفر در این رابطه دستگیر و با تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.
ترافل نوعی قارچ خوراکی است و در گونههای مختلف به رنگهای قرمز تیره، خاکستری، سفید، بنفش و سیاه یافت میشود.
لذیذترین نوع این قارچ دارای پوستهٔ سیاه رنگ است. دو نوع سیاه و سفید این قارچ گرانقیمتترین قارچهای زیرزمینی هستند.
بیشترین میزان مصرف آن در رستورانها، صنایع غذایی، تهیهٔ انواع سسها و روغنهای معطر و نیز داروسازی است.
ترافل، که در عمق تقریباً ۳۰ سانتیمتری و در مجاورت ریشهٔ گیاهان رشد میکند، شکلی شبیه به سیبزمینی دارد و اندازهٔ آن از یک فندق تا اندازهٔ یک پرتقال است.
جمع آوری این گونه قارچها به جنگلها و منابع طبیعی خسارتهای جبران ناپذیری وارد میکند