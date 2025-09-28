به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج و سپاه بندرلنگه، با تأکید بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا گفت: بیشتر شهدای شهرستان بندرلنگه در عملیات‌های بیت‌المقدس، والفجر ۸ و کربلای ۵ به شهادت رسیدند.

سرهنگ سید حسن فاطمی، هدف از برگزاری این یادواره‌ها را انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان عنوان کرد.

بیشتر بخوانید: ویزیت رایگان چشم پزشکی در منطقه توکهور وهشتبندی

سرتیپ پاسدار فتح‌الله جعفری، مشاور رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح کشور نیز در این مراسم گفت: بزرگداشت شهدا فرصتی برای آشنایی مردم با چهره‌های برجسته‌ای، چون سرداران شهید محمد باقری، غلامعلی رشید، حسین سلامی، مهدی ربانی و امیرعلی‌زاده است که در دوران دفاع مقدس و جنگ دوازده‌روزه حماسه‌آفرینی کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر کیخا، امام جمعه شهرستان بندرلنگه نیز با اشاره به جایگاه والای شهدا در نزد خداوند متعال، گفت: شهدا از رزق ویژه و حیات برزخی برخوردارند و شهادت آنان موجب هدایت دل‌ها به سوی خدا می‌شود.