استاندار بوشهر گفت: تا پایان آبان با انتخاب مشاور و با همکاری دستگاههای مربوط، آخرین وضعیت بنای ساختمان سینما بهمن بوشهر تعیین تکلیف میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع افزود: با انجام آزمایشات و نمونه برداری لازم و بررسی سوابق و مدارک فنی این بنا تعیین تکلیف و در صورتی که قابلیت بازسازی داشته باشد، بلافاصله اقدام لازم انجام شود.
وی یادآور شد: در صورتی که این بنا، استحکام لازم را نداشته باشد، اقدامات متناسب صورت خواهد گرفت.
زارع گفت: حفظ جان و ایمنی شهروندان برای ما از صرفه جویی صدها میلیارد تومان پول، ارزشمندتر است، بنابراین باید دقیق بررسی شود و اگر تردیدی در استحکام بنای سینما بهمن وجود داشته باشد، تصمیم لازم گرفته شود.
استاندار بوشهر همچنین با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: هفته دفاع مقدس یادآور دلاورمردی و ایثارگری رزمندگان و ایثارگران عزیز است که باید از فداکاریهای این اسطورههای ایثار و مقاومت تقدیر کنیم.
زارع افزود: شورای فنی استان نقش محوری و اساسی در اجرای پروژههای عمرانی و سایر طرحهای استان دارد و انتظار دارم نقش نظارتی خود را تقویت کند.