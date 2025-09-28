به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع افزود: با انجام آزمایشات و نمونه برداری لازم و بررسی سوابق و مدارک فنی این بنا تعیین تکلیف و در صورتی که قابلیت بازسازی داشته باشد، بلافاصله اقدام لازم انجام شود.

وی یادآور شد: در صورتی که این بنا، استحکام لازم را نداشته باشد، اقدامات متناسب صورت خواهد گرفت.

زارع گفت: حفظ جان و ایمنی شهروندان برای ما از صرفه جویی صد‌ها میلیارد تومان پول، ارزشمندتر است، بنابراین باید دقیق بررسی شود و اگر تردیدی در استحکام بنای سینما بهمن وجود داشته باشد، تصمیم لازم گرفته شود.

استاندار بوشهر همچنین با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: هفته دفاع مقدس یادآور دلاورمردی و ایثارگری رزمندگان و ایثارگران عزیز است که باید از فداکاری‌های این اسطوره‌های ایثار و مقاومت تقدیر کنیم.

زارع افزود: شورای فنی استان نقش محوری و اساسی در اجرای پروژه‌های عمرانی و سایر طرح‌های استان دارد و انتظار دارم نقش نظارتی خود را تقویت کند.