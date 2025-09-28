پخش زنده
از ابتدای امسال تاکنون بیش از دو میلیون و ۴۸۴ هزار و ۶٠۵ مگاوات ساعت انرژی الکتریکی خالص در نیروگاه گازی خلیج فارس تولید و به شبکه سراسری کشور منقل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرعامل نیروگاه گازی خلیج فارس با اشاره به آمادگی کامل این مجموعه در تابستان امسال گفت: تعمیرات اساسی و میان دورهای متخصصان داخلی، همه واحدها با حداکثر توان در مدار تولید قرار گرفته بود تا در روزهای اوج مصرف، برق پایدار و مطمئن در اختیار شبکه قرار گیرد.
محمد مهنینژاد عبور موفق از پیک مصرف برق را حاصل همراهی شهروندان دانست و افزود: رعایت الگوی صحیح مصرف انرژی از سوی مردم، نقش کلیدی در کاهش ناترازی تولید برق دارد.
وی سهم سالانه نیروگاه گازی خلیج فارس را حدود نزدیک به ۲ درصد اعلام کرد و گفت: این رقم در مقیاس ملی بسیار قابل توجه است.
مدیرعامل نیروگاه گازی خلیج فارس افزود: بیش از ۸۵ درصد قطعات و تجهیزات نیروگاه را متخصصان داخلی و شرکتهای دانشبنیان تولید کردهاند که نشاندهنده خودکفایی و توانمندی فنی کشور در حوزه انرژی بوده است.
مهنی نژاد افزود: سوخت اصلی نیروگاه گاز طبیعی است و در مواقع افت فشار گاز بهویژه در فصل زمستان، قابلیت استفاده از سوخت جایگزین (گازوئیل) نیز وجود دارد.
مهنینژاد با اشاره به بررسیها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست هرمزگان افزود: وضعیت نیروگاه خلیج فارس در زمینه آلایندگی زیست محیطی کمتر از یک درصد است.
مدیرعامل نیروگاه خلیج فارس با اشاره به کاهش دمای هوا و افت مصرف برق در نیمه دوم سال، از برنامهریزی برای تعمیرات اساسی دو واحد نیروگاه خبر داد و گفت: با دریافت مجوزهای لازم و هماهنگی با شرکت بالادستی، این تعمیرات در دستور کار قرار گرفته تا با آمادگی کامل، برق مورد نیاز مردم و صنایع در سال ۱۴۰۵ تامین شود.
نیروگاه گازی خلیج فارس با ظرفیت اسمی ۹۹۰ مگاوات، شامل شش واحد گازی ۱۶۵ مگاواتی است که از سال ۱۳۸۳ در مجاورت شهر قلعهقاضی و در فاصله ۴۵ کیلومتری شمالشرقی بندرعباس به بهرهبرداری رسید.
این نیروگاه نقش مهمی در تامین برق استان هرمزگان، پایداری شبکه سراسری و تامین آسایش مردم دارد.