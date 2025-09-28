بعدازظهر امروز وزش باد نسبتا شدید شمال غربی در جزایر غربی هرمزگان (به ویژه غرب جزیره لاوان) سبب مواج شدن خلیج فارس و مناطق فراساحل جزایر غربی استان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: با توجه به هشدار سطح زرد دریایی وزش باد نسبتا شدید شمال غربی تا بعدازظهر پنج شنبه (دهم مهرماه) سب مواج شدن دریا می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: در این مدت با توجه به ناایمن بودن شرایط دریایی از رفت و آمد شناور‌های سبک خصوصا در جزایر کیش و لاوان خودداری شود و تمهیدات لازم برای رفت و آمد ایمن شناور‌های مسافربری در جزایر غربی و کشتی‌های تجاری به مقاصد بوشهر و خوزستان صورت پذیرد.

وی افزود: بعدازظهر در ارتفاعات شمالی و شرقی استان رشد ابر پیش بینی می‌شود و وقوع بارش پراکنده و موقتی در منطقه بشاگرد و حاجی آباد دور از انتظار نیست.

به لحاظ دمایی، فردا در بیشتر نقاط شرقی و مرکزی استان افزایش نسبی دما در طول روز داریم.