وزیر آموزش و پرورش گفت: ما سال جدید تحصیلی را در حالی آغاز می‌کنیم که مردم و دانش آموزان ما، یک دوره قهرمانانه رو طی کردند.

وظیفه آموزش و پرورش، انتقال فرهنگ و ارزش‌ها به دانش‌آموزان است

وظیفه آموزش و پرورش، انتقال فرهنگ و ارزش‌ها به دانش‌آموزان است



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا کاظمی در مراسم گرامیداشت ۳۶ هزار دانش آموز شهید هشت سال دفاع مقدس و شهدای دفاع ۱۲ روزه که در هنرستان شهید باهنر منطقه ۱۸ تهران برگزار شد؛ گفت: یکی از وظایف مهم ما در آموزش و پرورش انتقال فرهنگ، ارزش‌ها و باورهاست.

وی گفت: گرامیداشت یاد و نام شهدا، کمتر از شهادت نیست و هیچ سلاحی در مقابل آن کاربرد ندارد.

وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: شهدا برای ما افتخار و عزت آوردند و ما برای اینکه یاد شهدا را ادامه دهیم باید با شهدا مانوس باشیم و باید سیره شهدا را در زندگی جاری کنیم.

کاظمی با بیان این‌که تلاش دشمن برای از بین بردن فرهنگ شهادت و یاد و‌ نام آنان در جامعه است، اضافه کرد: برگزاری یادواره‌های مدرسه‌ای در مدارس برای زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا به‌ویژه شهدای دانش‌آموزی است.

رئیس بنیاد شهید و ایثارگران نیز در این مراسم گفت: در هر مکتب و آیینی، شاخص‌هایی برای ارزش‌گذاری انسان‌ها وجود دارد و پیامبر مکرم اسلام انسان بودن و معلم بودن را از شاخص‌های مکتب و دین ما اعلام کرده است.

سعید اوحدی ادامه داد: برای دفاع از وطن تاکنون ۳۶ هزار دانش‌آموز شهید شده‌اند و دانش‌آموزان ما باید با تلاش در فراگیری علم و دانش، راه این شهدا را ادامه دهند.

وی تأکید کرد: دانش‌آموزان ما هم تاریخ‌ساز و هم آینده‌ساز هستند و عظمت دانش‌آموزان شهید ما، هم در جنگ و هم در اسارت رژیم بعث بر هیچکس پوشیده نیست.

وی با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه در مقابل رژیم صهیونی، بیان کرد: این جنگ در مقابل جنگ ۸ ساله هیچ چیز کم نداشت و عمق جنایات دشمن در این جنگ به مراتب بالاتر از جنگ ۸ ساله بود.

در این مراسم از خانواده سه شهید هشت سال دفاع مقدس، دفاع مقدس ۱۲ روزه و مدافعان حرم قدردانی شد.