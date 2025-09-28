ارائه خدمات رایگان سلامت در اردوی جهادی مرکز «شهیدآباد» شهرستان خرمبید
همزمان با هفته دفاع مقدس اردوی جهادی در مرکز «شهیدآباد» شهرستان خرمبید برگزار شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،به مناسبت هفته دفاع مقدس و در راستای ارتقاء سلامت عمومی، اردوی جهادی سلامت محور با حضور جمعی از نیروهای جهادی و کادر درمانی در مرکز جامعه سلامت «شهیدآباد» شهرستان خرمبید، برگزار شد.
در این برنامه یک روزه، خدمات رایگان پزشکی، دندانپزشکی، مامایی و مشاوره روانشناسی به مراجعان ارائه شد و تیم درمانی با حضور فعال خود، نقش مؤثری در خدمت رسانی به مردم منطقه ایفا کردند.
در حاشیه این برنامه، نشستهای آموزشی در زمینه بهداشت فردی، سلامت روان، تغذیه سالم و پیشگیری از بیماریها برای خانوادهها برگزار و بستههای بهداشتی شامل مسواک، خمیر دندان، بروشورهای آموزشی و مکملهای تغذیهای، بین مراجعان توزیع شد.