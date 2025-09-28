به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهرام ملایی هزاروندی گفت: مرحله کشوری مسابقات ملی مهارت از۲۴ تا۲۷ مهر ماه سال جاری به صورت متمرکزدر اصفهان برگزار خواهد شد که از استان خوزستان ۱۸ نفر به این رقابت‌ها اعزام میشوند.

وی با اشاره به اینکه این نفرات پس از رقابت میان ۳۶۴ شرکت‌کننده در مرحله استانی مسابقات ملی مهارت انتخاب شده‌اند، افزود: در رشته مدیریت سیستم‌های تحت شبکه، کوثر الهی و مهدی توکلی، در رشته جوشکاری محمد حسین البوعطیوی، در رشته تاسیسات الکتریکی محمد باقر بهزادی، در فناوری خودرو علی شبیباوی از اهواز، در تبرید و تهویه محمد مهدی آشناور، در فناوری طراحی گرافیک ونوشا اوژن و در رشته راهکار‌های نرم‌افزاری برای کسب و کار مهراد مهتر نژاد از دزفول به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان بیان کرد: در رشته راهکار‌های نرم‌افزاری برای کسب و کار، محمد حسین رستمی، در سرویس و نگهداری هواپیما احمد غفاری‌زاده از اندیمشک، در خیاطی زنانه فاطمه جعفری‌نیا از اندیمشک، در رشته نقاشی خودرو محمد اسماعیل وندی از ایذه، در نانوایی (نان حجیم و نیمه‌حجیم) بنیامین شیرزادی از ایذه، در پیرایشگر مردانه محمد امین سرخه از شوش، در صافکاری خودرو معین اسحاقیه از بهبهان، در آشپزی زهرا رابحی از خرمشهر، در گل‌آرایی تارا شیخی از هندیجان و در سازه‌های چوبی آرشام مکوندی از هفتکل به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

ملایی هزاروندی خاطر نشان کرد: شناسایی نخبگان مهارتی، ارتقای توان مهارتی نیروی کار مطابق با سطح جهانی، شناسایی نقاط قوت و ضعف آموزش‌های مهارتی، تبادل اطلاعات فنی و تجارب حرفه‌ای و ایجاد انگیزه در جوانان از اهداف این رقابت‌ها محسوب می‌شود. برندگان این مسابقات نمایندگان ایران در مسابقات آسیایی و مسابقات جهانی چین درسال ۲۰۲۶ میلادی خواهند بود.