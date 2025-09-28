بانک مسکن اعلام کرد: براساس بخشنامه بانک مرکزی و با هدف اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ارائه برخی خدمات بانکی تنها پس از استعلام اصالت کدپستی مشتریان از «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» امکان‌پذیر است.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از پایگاه خبری بانک مسکن، طبق الزامات قانونی، ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات محل سکونت مشتریان بانک مسکن در سامانه املاک و اسکان، پیش‌شرط دریافت خدماتی همچون افتتاح حساب بانکی، صدور دسته‌چک، دریافت انواع تسهیلات و قبول تعهدات است.

بر این اساس، صحت کد پستی و نشانی مشتریان باید با اطلاعات درج‌شده در سامانه مطابقت داشته باشد. بنابراین مشتریان لازم است پیش از مراجعه به شعب، نسبت به ثبت یا اصلاح نشانی اقامتگاه اصلی خود در «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» به نشانی amlak.mrud.ir اقدام کنند.