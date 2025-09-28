پخش زنده
به مناسبت هفته دفاع مقدس یادواره شهدای دانشآموز در جزیره هرمز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، امام جمعه هرمز در این مراسم گفت: در دوران جنگ ۸ ساله دفاع مقدس دانشآموزان و نوجوانان سیزده تا بیست و شش ساله، با نورانیت و عشق به اهل بیت، با حضور پررنگ خود در جبههها، دشمن را شکست دادند.
حجتالاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز با اشاره به اینکه امروز قدرت موشکی و نظامی ایران، دشمن را به وحشت انداخته است، افزود: همانطور که در دفاع مقدس دوازده روزه شاهد بودیم دنیا دریافت با ملتی روبهرو است که پیرو مکتب امام حسین (ع) و شکستناپذیر است.
وی گفت: دشمن از رویارویی نظامی ناامید شده و حالا به جنگ روانی، تحریم و ایجاد تشنج اقتصادی روی آورده است، اما ملت ایران همچون گذشته، در برابر این توطئهها ایستاده و با اطاعت از رهبری، پیروز میدان خواهد بود.
جزیره هرمز در دفاع مقدس ۳۸ شهید تقدیم این نظام و انقلاب کرده است که۱۰شهید آن دانش آموز بودند.