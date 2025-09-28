به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، جانشین فرمانده ناحیه مقاومت سپاه شهرستان بندرعباس برای راه اندازی این کارگاه خیاطی یک میلیارد تومان تسهیلات خود اشتغالی پرداخت شده است.

سرهنگ پاسدار علیرضا تابش افزود: با راه اندازی این کارگاه خیاطی برای بیش از ۲۵ تن اشتغالزایی شده است.

وی گفت: به سیصد طرح خود اشتغالی در قالب کارفرمایی، خویش فرمایی و مشاغل خرد خانگی ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

بیشتر بخوانید؛ راه اندازی ۱۳ کارگاه خیاطی بانوان در هرمزگان

جانشین فرمانده ناحیه مقاومت سپاه شهرستان بندرعباس افزود: همچنین در قالب قرارگاه تحول محلات هم ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت و برای ۱۵۰ تن اشتغالزایی شده است.