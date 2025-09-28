به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده حوزه مقاومت بسیج سردار شهید رضا رایکا گفت: این گروه‌های جهادی برای خدمت رسانی در زمینه‌های عمرانی، کمک معیشتی، نوشت افزار، تعمیر و مرمت منازل نیازمندان، ایزوگام سقف منازل و اردو‌های پزشکی عازم مناطق محروم شهرستان بندرعباس شدند.

سرگرد پاسدارکریم بهرامی افزود: برای این خدمت رسانی‌ها و خدمات به محرومین بیش از۵۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی گفت: این خدمات از سوی بسیج سازندگی سپاه ناحیه بندرعباس صورت گرفته است.