همزمان با هفتهی دفاع مقدس۱۲۰ گروه جهادی برای خدمت رسانی به مناطق محروم شهرستان بندرعباس اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده حوزه مقاومت بسیج سردار شهید رضا رایکا گفت: این گروههای جهادی برای خدمت رسانی در زمینههای عمرانی، کمک معیشتی، نوشت افزار، تعمیر و مرمت منازل نیازمندان، ایزوگام سقف منازل و اردوهای پزشکی عازم مناطق محروم شهرستان بندرعباس شدند.
سرگرد پاسدارکریم بهرامی افزود: برای این خدمت رسانیها و خدمات به محرومین بیش از۵۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
وی گفت: این خدمات از سوی بسیج سازندگی سپاه ناحیه بندرعباس صورت گرفته است.