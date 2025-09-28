به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی فریدن، با اشاره به اینکه این شهرستان با تغییر الگوی کشت از سال ۹۲، به بزرگ‌ترین قطب تولید کاهو تبدیل شده است، گفت: این مزرعه با راه اندازی صفر تا صد زنجیره تولید، نقش مهمی در توسعه کشاورزی منطقه دارد.

محمد زمان احمدی ادامه داد: این شهرستان علاوه بر تامین نیاز ۲۰ درصدی کاهو در داخل، ۸۰ درصد محصول خود را به کشور‌های حاشیه خلیج فارس و روسیه صادر می‌کند که این امر منجر به اشتغالزایی برای ۳۰۰ نفر در هر فصل زراعی شده است.

وی همچنین به افزایش راندمان و صرفه‌جویی در مصرف آب از طریق آبیاری نوین اشاره کرد و گفت: سطح زیر کشت محصولات برگی و سبزیجات در منطقه کشاورزی فریدن با استفاده از آبیاری تیپ قطره‌ای اجرا می‌شود که در کاهش هدر رفت آب بسیار مؤثر است.

کارشناس زراعت جهاد کشاورزی فریدن نیز گفت: بیش از ۷۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی فریدن به کشت سبزیجات برگی اختصاص دارد.

حسین افشاری ادامه داد: با متوسط عملکرد ۶۰ تن در هکتار، سالانه حدود ۴۵ هزار تن محصول کشاورزی تولید و روانه بازار می‌شود.