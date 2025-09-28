پخش زنده
رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و فرآوردههای خام دامی ایلام گفت: بیش از ۲۰ هزار کیلوگرم گوشت غیرقابل مصرف و ۷ هزار کیلوگرم فرآورده غیرمجاز در ایلام ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «محمدحسین ابراهیمپور» رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی ایلام، از تشدید بازرسیها در ۶ ماه نخست ۱۴۰۴ خبر داد و اظهار داشت: در این مدت بیش از ۳۴ هزار بازدید از مراکز مشمول ماده ۲ آئیننامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی انجام شد و طی این بازرسیها، ۷ هزار و ۴۱۷ کیلوگرم فرآورده غیرقابل مصرف از مراکز عرضه و ۲۰ هزار و ۵۸۴ کیلوگرم گوشت قرمز و سفید از مراکز تولید و کشتارگاهها ضبط شد.
وی افزود: همچنین به ۷۲۲ مرکز تذکر کتبی داده شد و ۲۳۸ نمونه از محصولات مختلف برای بررسی کیفیت و سلامت نمونهگیری شد، ۱۳۵ واحد متخلف نیز به مراجع قضائی و تعزیراتی معرفی شدند.
رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی ایلام ادامه داد: در کشتارگاههای استان، ۶ هزار و ۶۲۳ رأس دام سبک و ۸۶۰ رأس دام سنگین ذبح و تحت بازرسی بهداشتی قرار گرفتند، همچنین در کشتارگاههای طیور، یک میلیون و ۳۵۷ هزار و ۸۱۰ قطعه طیور ذبح و مورد نظارت قرار گرفتند تا سلامت این محصولات تضمین شود.