به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «محمدحسین ابراهیم‌پور» رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی ایلام، از تشدید بازرسی‌ها در ۶ ماه نخست ۱۴۰۴ خبر داد و اظهار داشت: در این مدت بیش از ۳۴ هزار بازدید از مراکز مشمول ماده ۲ آئین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی انجام شد و طی این بازرسی‌ها، ۷ هزار و ۴۱۷ کیلوگرم فرآورده غیرقابل مصرف از مراکز عرضه و ۲۰ هزار و ۵۸۴ کیلوگرم گوشت قرمز و سفید از مراکز تولید و کشتارگاه‌ها ضبط شد.

وی افزود: همچنین به ۷۲۲ مرکز تذکر کتبی داده شد و ۲۳۸ نمونه از محصولات مختلف برای بررسی کیفیت و سلامت نمونه‌گیری شد، ۱۳۵ واحد متخلف نیز به مراجع قضائی و تعزیراتی معرفی شدند.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی ایلام ادامه داد: در کشتارگاه‌های استان، ۶ هزار و ۶۲۳ رأس دام سبک و ۸۶۰ رأس دام سنگین ذبح و تحت بازرسی بهداشتی قرار گرفتند، همچنین در کشتارگاه‌های طیور، یک میلیون و ۳۵۷ هزار و ۸۱۰ قطعه طیور ذبح و مورد نظارت قرار گرفتند تا سلامت این محصولات تضمین شود.