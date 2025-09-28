فرماندار ویژه دهلران گفت: با موافقت دولت عراق برای بازگشایی مرز چیلات، تکمیل زیرساخت‌های این گذرگاه مرزی باید تا پیش از اربعین ۱۴۰۵ به پایان رسیده و آماده تردد زائران شود.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «مراد یگانه» فرماندار ویژه دهلران در نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی گشایش مرز چیلات اظهار داشت: پس از سال‌ها پیگیری، موافقت دولت عراق برای بازگشایی این مرز حاصل شد و قرار است هیأتی از این کشور به زودی به دهلران سفر کند.

وی هدف از این سفر را بازدید از مرز چیلات و بررسی روند تکمیل طرح های تأمین آب شرب پایدار، رفع مشکلات مسیر دسترسی، تأمین برق و سایر نیاز‌های خدماتی عنوان کرد و افزود: زیرساخت‌های مخابراتی و فیبر نوری نیز باید مجدداً بررسی و آزمایش شوند.

فرماندار ویژه دهلران خواستار هماهنگی مرزبانی ایران با طرف عراقی برای آغاز عملیات ترمیم زیرساخت‌ها شد و تاکید کرد: مسئولان استان باید برنامه جامع خود را برای بهره‌برداری از زیرساخت‌های مورد نیاز در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه دهند و با حضور میدانی در مرز چیلات، شرایط را به‌گونه‌ای مهیا کنند که پیش از فرارسیدن اربعین سال آینده این گذرگاه آماده میزبانی از زائران باشد.

«مجید عسکری» مدیرکل دفتر فنی استانداری ایلام نیز در این نشست با اشاره به مصوبه گشایش مرز چیلات گفت: تلاش می‌شود اولین تردد هیأت عراقی با برنامه‌ریزی مناسب از این گذرگاه صورت گیرد و همکاری همه دستگاه‌ها تا اربعین سال آینده، مرز چیلات را برای تردد زائران و مبادلات تجاری آماده کند.

وی افزود: شرکت آبفا با رفع نواقص چاه و اجرای لوله‌گذاری تا مرز چیلات، آب‌رسانی پایدار را تضمین کند و اداره برق نیز رفع مشکلات جزئی شبکه را در اولویت قرار دهد.

عسکری یادآور شد: در زمینه فیبر نوری اقداماتی انجام شده که باید آزمایش‌های لازم بر روی آن صورت گیرد.

مدیرکل دفتر فنی استانداری ایلام ادامه داد: مسیر دسترسی به مرز چیلات ۲۶ کیلومتر طول دارد که ۱۴ کیلومتر آن آسفالت شده و دارای ابنیه فنی است، اما ۲ کیلومتر مسیر همچنان خاکی بوده و نیازمند ترمیم است.

عسکری بیان کرد: همچنین ۴چهار کیلومتر از مسیر توسط عوامل سد میمه مورد استفاده قرار گرفته که به‌دلیل تخریب برخی بخش‌ها باید بهسازی و روکش‌گذاری شود.

گفتنی است استاندار ایلام هفته گذشته در سفر به دهلران از موافقت دولت مرکزی عراق با گشایش مرز چیلات خبر داد.

به گفته کارشناسان، گشایش این مرز به‌عنوان یک پروژه راهبردی اقتصادی، آینده‌ای روشن برای منطقه رقم خواهد زد.

موقعیت ممتاز چیلات در نزدیکی استان «میسان» عراق و مرکز آن شهر «العماره»، آن را به کانونی مهم برای مبادلات تجاری و صادرات کالا‌های ایرانی به عراق و بازار‌های منطقه‌ای تبدیل می‌کند.

از مهم‌ترین دستاورد‌های راه‌اندازی چیلات ایجاد فرصت‌های شغلی در بخش‌های مختلف اقتصادی است.

شهرستان دهلران که از مناطق کم‌برخوردار استان ایلام به شمار می‌رود، با راه‌اندازی این بازارچه مرزی می‌تواند به‌طور مستقیم و غیرمستقیم فرصت‌های شغلی در حوزه‌های ترانزیت، حمل‌ونقل، بازرگانی، بسته‌بندی، انبارداری و صنایع تبدیلی ایجاد کند.

علاوه بر این، فراهم شدن زیرساخت‌های مناسب در چیلات زمینه لازم برای ایجاد شهرک‌های صنعتی مرزی و واحد‌های فرآوری محصولات کشاورزی را فراهم می‌کند و جایگاه دهلران را از یک شهرستان صرفاً تولیدکننده به یک مرکز صادراتی و اقتصادی در غرب کشور ارتقا می‌بخشد.