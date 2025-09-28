بیست و چهارمین دوره تخصصی حفظ یکساله قرآن کریم در شعبه بانوان رسالت تهران وابسته به مؤسسه جامعة‌القرآن‌الکریم و اهل‌بیت (ع) آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما همزمان با آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس، افتتاحیه بیست‌وچهارمین دوره تخصصی حفظ یکساله قرآن جامعة‌القرآن الکریم و اهل‌بیت (ع) در شعبه بانوان رسالت تهران برگزار شد.

حجت‌الاسلام سیدمحمدحسین طباطبایی (علم‌الهدی)، قائم‌مقام این مؤسسه در این مراسم گفت: اهل قرآن (حافظان و قاریان و عاملان به قرآن) سوای از انبیا و پیامبران در بالاترین درجه از عالمیان هستند و مقام آنها نزد پروردگار بسیار بلند‌مرتبه است.

وی ادامه داد: براساس فرمایش پیامبر (ص) که فرمود: «ان اهل القرآن فی اعلی درجه من الآدمیین ما خلا النبیین و المرسلین فلا تستضعفوا اهل القرآن حقوقهم فان لهم من الله العزیز الجبار لمکانا علیاً.» (وسائل‌الشیعه، ج ۶، ص ۱۷۴)؛ حافظان قرآن باید بدانند که شرایط‌شان نسبت به قبل فرق کرده و مسئولیت‌شان متفاوت و سنگین‌تر شده است.

حجت الاسلام طباطبایی تصریح کرد: به‌عنوان مثال پیامبر (ص) می‌فرماید: «اگر به یک حافظ قرآن بی‌احترامی کردند و او را مورد تمسخر قرار دادند، آن حافظ یا حامل نباید متقابلاً بی‌احترامی کند، بلکه باید ببخشد» و لذا حافظ قرآن نباید فکر کند، کار خاصی انجام می‌دهد. از طرف دیگر نباید فعالیت خود را کوچک نشان دهد و سرخورده شود که‌ای کاش رشته یا رشته‌های دیگری می‌خواند و برای آن وقت صرف می‌کرد.

قائم مقام مؤسسه جامعة القرآن الکریم و اهل البیت (ع) با بیان ویژگی‌های حافظان قرآن، افزود: قرآن حافظان را شجاع و نترس تربیت می‌کند، چون خداوند می‌فرماید: «فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ» (آیه ۴۴ سوره مائده) (از مردم نترسید از من بترسید) یا در آیه ۵۴ همین سوره می‌فرماید: «وَلَا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ» (از سرزنش هیچ ملامتگری نمی‌ترسند). مثال عینی این آیه مردم غزه هستند که در سخت‌ترین شرایط قرآن را حفظ می‌کنند و می‌خوانند و روز به روز محکم‌تر و استوارتر از قبل می‌شوند.

وی با اشاره به دیگر ویژگی حافظ قرآن، گفت: تبلیغ یک حافظ قرآن باید در سطح بین‌المللی و جهانی باشد نه اینکه فقط محدود و معطوف به کشور خودش یا کشور‌های مسلمان باشد چرا که در روایت داریم: «فضل القرآن علی الکلام کفضل الله علی سایر خلقه». (فضیلت قرآن بر سایر سخن‌ها همانند فضل پروردگار بر سایر مخلوقات است.) پس منظور فقط مسلمانان نیستند، بلکه عموم مردم مدنظرهستند بنابراین باید هدف از حفظ قرآن و مفاهیم آن، تعلیم جهانی باشد.

در ادامه این مراسم سیدمصطفی سجاد صادقی؛ خادمیار و قاری ممتاز کانون قرآن خدمت رضوی منطقه چهار، آیاتی از قرآن تلاوت کرد و در ادامه راه‌یافتگان به این موسسه، در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) با توسل به ائمه برای حفظ صحیح و پیروی از معارف قرآنی، تجدید میثاق کردند.

قرآن‌آموزان شرکت‌کننده در این دوره با گرفتن مرخصی یکساله از مدارس خود، حافظ ۳۰ جزء قرآن کریم خواهند شد.