برتری تیم فوتسال پالایش نفت بندرعباس مقابل نماینده شهرکرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، در چارچوب هفته دهم لیگ برتر فوتسال کشور، تیم پالایش نفت بندرعباس امروز (۶ مهر) تیم جواد الائمه شهرکرد را با نتیجه ۳ بر یک شکست داد.

پوریا گلشنی، امیرحسین دهقانی و امیررضا خونجهان گلزنان پالایش نفت بندرعباس بودند.

تیم فوتسال پالایش نفت بندرعباس با کسب این برد با ۱۷ امتیاز در جایگاه چهارم جدول رده بندی باقی ماند.

اما دیگر نماینده استان تیم فولاد هرمزگان فردا (۷ مهر) در اصفهان مهمان تیم پالایش نفت اصفهان است.