مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس در ۲۴ ساعت گذشته موفق به کشف بیش از ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و توقیف ۲ شناور سوختی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، فرمانده دریابانی بندرعباس گفت: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس طی عملیاتی منسجم از انتقال دو محموله سوخت قاچاق در سواحل این شهرستان مطلع شدند و نسبت به مقابله با عناصر اصلی قاچاق سوخت اقدام کردند.

سرهنگ اسلام توحیدی پور افزود: با اجرای این عملیات، مرزبانان پس از گشت‌زنی درحوزه استحفاظی موفق به توقیف ۲ فروند شناور و یک مشک ماری متعلق به قاچاقچیان شده‌اند.

وی گفت: در جریان بازرسی از شناور‌ها و مشک یادشده بیش از ۳۰ هزارلیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف شده است.

سرهنگ توحیدی پور افزود: فرمانده دریابانی بندرعباس ارزش محموله کشف شده را بنابر اعلام کارشناسان بیش از ۱۵ میلیارد ریال برآورد کرد.

اقدامات اطلاعاتی برای دستگیری متهمان آغاز شده است.