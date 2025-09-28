به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نعمت الله جعفری کافی آباد گفت: در این منطقه دو هکتار از مزارع حاصلخیز، زیر کشت خیار سبز است که پیش بینی می‌شود از هر هکتار ۲۰ تن و در مجموع افزون بر ۴۰ تن از این محصول تولید و به بازار مصرف عرضه شود.

وی افزود: خیار سبز تولیدی این دهستان علاوه بر مصرف داخلی به مرکز استان یزد و شهرستان‌های مجاور فرستاده می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر ادامه داد: برداشت خیارسبز پاییزه از اواخر شهریور شروع شده و به مدت دو ماه ادامه دارد.