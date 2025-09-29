به مناسبت هفته دفاع مقدس از خانواده هزار شهید، جانباز و ایثارگر شهرستان رودان قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان گفت: در این مراسم همچنین از کتاب با موج‌ها جنگیدیم نوشته یک رزمنده رودانی رونمایی شد.

سردار اباذر سالاری افزود: باید با حضور رزمندگان و جانبازان در مدارس، مساجد و پایگاه‌های بسیج، خاطرات دفاع مقدس و سیره شهدا را برای نسل جوان و نوجوان به تصویر بکشیم.

