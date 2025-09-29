به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مسئول کاروان «یاوران ناوگان آزادی‌بخش صمود» گفت: این کاروان با ۷۰ تَن از اقشار مختلف مردم و ۱۰ خودرو حرکت خود را از تهران آغاز کرده و با عبور از ۳۳ شهر کشور، در ادامه سفر خود به هرمزگان رسید.

حجت‌الاسلام محمد وافی افزود: هدف از این سفر همبستگی امت اسلامی با ملت مظلوم غزه است.

مسئول کاروان صمود گفت: این کاروان قصد دارد از بندر چابهار با کشتی به سوی غزه حرکت کند و به ناوگان دریایی صمود برای شکستن محاصره غزه بپیوندد.

حجت‌الاسلام محمد وافی افزود: در این سفر افرادی از استان‌های تهران، قم، یزد، کاشان، خوزستان و هرمزگان حضور دارند.

وی گفت: در حال حاضر ۷۳ کشتی حامل هزار آزادمرد از ۴۵ کشور جهان در فاصله ۵۹۰ مایلی سواحل غزه حضور دارند.

مسئول کاروان صمود افزود: اگر شرایط مهیا شود، کاروانی از آسیا نیز به این حرکت بزرگ جهانی برای شکستن محاصره غزه خواهد پیوست.