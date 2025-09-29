به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بندرلنگه در این مراسم بر اهمیت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه این شهید بزرگوار، تأکید کرد و گفت: خداوند متعال توفیق داد تا در کنار گرامیداشت یاد این مجاهد کبیر، میزبان پنجاه نفر از مداحان جوان و نوجوان شهرستان بندرلنگه باشیم.

حجت‌الاسلام میلاد رهسپار افزود: در این مراسم، از تلاش‌های بی‌وقفه مداحان در ایام محرم و صفر و حضور فعال آنان در مناسبت‌های مذهبی و محلی قدردانی شد.

وی گفت: این افراد با حضور در محلات و نقاط مختلف شهرستان، نقش مهمی در ترویج فرهنگ عاشورایی و زنده نگه داشتن شعائر دینی ایفا کرده‌اند.