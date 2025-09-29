به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل دامپزشکی مازندران، به مناسبت روز جهانی هاری، از کاهش چشمگیر ۷۵ درصدی کانون‌های بیماری هاری، شش ماهه نخست امسال، در مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر داد.

دکتر حمزه آقاپور کاظمی با بیان اینکه موفقیت بزرگی در کنترل این بیماری زئونوز و کشنده در استان مازندران کسب شده است، اعلام کرد: بر اساس پایش‌های مستمر، تعداد کانون‌های دامی بیماری هاری در استان مازندران از ۳۶ کانون در شش ماهه نخست پارسال، به ۹ کانون در همین بازه زمانی از سال جاری کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش ۷۵ درصدی است.

وی در توضیح بیماری هاری گفت: هاری یک بیماری ویروسی کشنده و مشترک بین انسان و تمامی پستانداران است که از طریق گازگرفتگی توسط حیوانات آلوده منتقل می‌شود. این بیماری هنگامی که علائم بالینی آن ظاهر شود، تقریباً در صد درصد موارد منجر به مرگ می‌شود؛ بنابراین کنترل آن در جمعیت حیوانات، به‌ویژه سگ‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از ابتلای انسان دارد.

دکتر آقاپور کاظمی با اشاره به مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در کاهش رخداد بیماری گفت: در راستای ایجاد ایمنی جمعی، تعداد بالغ بر ۱۳ هزار ۵۰۰ قلاده سگ دارای صاحب در استان علیه بیماری هاری واکسینه شدند. همچنین دو مرحله پویش "دوری و دوستی" با هدف آموزش شهروندان به ویژه کودکان و دانس آموزان در مورد نحوه برخورد صحیح با حیوانات، جلوگیری از گازگرفتگی و ترشحات آلوده و افزایش آگاهی در مورد بیماری هاری به‌طور گسترده در استان اجرا شد.

مدیرکل دامپزشکی مازندران با اشاره به اقدامات صورت گرفته در کانون‌های خطر گفت: در مناطقی که کانون بیماری شناسایی شد و یا سابقه رخداد این بیماری وجود داشت، با مجوز سازمان دامپزشکی کشور، واکسیناسیون دام‌های اهلی نیز انجام گرفت.

دکتر آقاپور کاظمی افزود: با همکاری شهرداری‌های استان، سگ‌های بلاصاحب جمع‌آوری و تحت اقدامات کنترلی قرار گرفتند. در این راستا، تعداد ۲۱۵ قلاده از این سگ‌ها توسط کارشناسان دامپزشکی در مراکز نگهداری سگ‌های بلاصاحب واکسینه شدند.

وی در پایان با قدردانی از همکاری‌های بین‌بخشی و مشارکت مردم، هشدار داد: با وجود این موفقیت، هاری همچنان یک تهدید همیشگی است و تداوم این برنامه‌های کنترلی، واکسیناسیون و آموزش عمومی برای حفظ سلامت جامعه و حذف کامل بیماری کاملاً ضروری است.