به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس گفت: این تعمیرات بر روی دمونتاژ کامل قطعات مکانیکی و الکتریکی، تست‌های غیرمخرب، تمیزکاری توربین و سیم‌پیچ ژنراتور، بازرسی سیستم‌های حفاظتی، تعویض قطعات داغ مسیر توربین و کالیبراسیون دقیق ابزار‌ها صورت گرفت.

مسعود دیرباز افزود: این واحد که پیش‌تر به منظور انجام تعمیرات اساسی از مدار خارج شده بود، اکنون با آمادگی کامل و رفع کامل محدودیت‌های تولیدی، به بهره‌برداری بازگشته است.

وی گفت: با تعمیرات این واحد ۱۴۰ مگاواتی بار دیگر به شبکه سراسری برق کشور متصل شد.

نیروگاه گازی خلیج فارس که در سال ۱۳۸۳ راه‌اندازی شد، دارای ۶ واحد گازی با ظرفیت تولید مجموع ۹۹۰ مگاوات است.

این نیروگاه در زمینی به مساحت ۱۱۰ هکتار در مجاورت شهر قلعه‌قاضی و در نزدیکی میدان گازی سرخون ساخته شده و سوخت اصلی آن گاز طبیعی است.