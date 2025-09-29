پخش زنده
با تلاش نیروهای متخصص داخلی تعمیرات اساسی واحد شماره یک نیروگاه گازی خلیج فارس به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس گفت: این تعمیرات بر روی دمونتاژ کامل قطعات مکانیکی و الکتریکی، تستهای غیرمخرب، تمیزکاری توربین و سیمپیچ ژنراتور، بازرسی سیستمهای حفاظتی، تعویض قطعات داغ مسیر توربین و کالیبراسیون دقیق ابزارها صورت گرفت.
مسعود دیرباز افزود: این واحد که پیشتر به منظور انجام تعمیرات اساسی از مدار خارج شده بود، اکنون با آمادگی کامل و رفع کامل محدودیتهای تولیدی، به بهرهبرداری بازگشته است.
وی گفت: با تعمیرات این واحد ۱۴۰ مگاواتی بار دیگر به شبکه سراسری برق کشور متصل شد.
نیروگاه گازی خلیج فارس که در سال ۱۳۸۳ راهاندازی شد، دارای ۶ واحد گازی با ظرفیت تولید مجموع ۹۹۰ مگاوات است.
این نیروگاه در زمینی به مساحت ۱۱۰ هکتار در مجاورت شهر قلعهقاضی و در نزدیکی میدان گازی سرخون ساخته شده و سوخت اصلی آن گاز طبیعی است.