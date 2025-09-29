به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون طبیعی و تنوع زیستی اداره کل محیط زیست هرمزگان گفت: با توجه به بررسی فیلم ارسال شده از شهروندان خرس مشاهده شده بالغ است.

میثم قاسمی افزود: مناطق پراکنش خرس سیاه بلوچی در شرق استان هرمزگان؛ ارتفاعات شهرستان‌های بشاگرد، رودان، جاسک و میناب در غرب استان تا منطقه حفاظت شده باز و نیز کوه‌های شهرستان حاجی آباد در شمال استان است.

وی گفت: علاوه بر اقدامات حفاظتی، از سال ۱۳۸۸ تاکنون با همکاری کارشناسان سازمان‌های مردم نهاد و اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان فعالیت‌های گسترده‌ای برای بررسی وضعیت خرس سیاه آسیایی در هرمزگان صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید: حمله خرس سیاه آسیایی به دام‌های روستایی در شهرستان رودان

معاون طبیعی و تنوع زیستی اداره کل محیط زیست هرمزگان افزود: این گونه خرس در کشور‌های ژاپن، چین، روسیه، تایوان، هند، نپال، ویتنام، افغانستان و ایران پراکندگی دارد.

قاسمی گفت: خرس سیاه آسیایی به عنوان یکی از کمیاب‌ترین و آسیب پذیرترین‌ها در ایران و حتی دنیا است و از نظر وضعیت حفاظتی در جهان در آستانه انقراض قرار دارد و از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نماد زیستی هرمزگان معرفی شده است.