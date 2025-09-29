به مناسبت هفته سالمند ۳۶ مددجوی کمیته امداد هرمزگان برای حضور در همایش بزرگداشت مقام سالمند به مشهد مقدس اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد هرمزگان گفت: این مددجویان سالمندان دارای فرزند نخبه علمی، ورزشی، قرآنی و مجریان طرح‌های اشتغال موفق این نهاد هستند.

احمد سالاری جائینی افزود: برای این سفر چهار روزه ۶۴۸ میلیون تومان هزینه شده است.

وی گفت: اکنون ۵۸ هزار و ۱۹۶ خانوار سالمند تحت حمایت کمیته امداد هستند که حدود ۵۲ درصد کل جمعیت این خانواده‌ها در هرمزگان زندگی می‌کنند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد هرمزگان افزود: سرپرست ۵۱ درصد از خانواده‌های سالمند را مرد و ۴۹ درصد را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند.

