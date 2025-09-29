پخش زنده
به مناسبت هفته سالمند ۳۶ مددجوی کمیته امداد هرمزگان برای حضور در همایش بزرگداشت مقام سالمند به مشهد مقدس اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد هرمزگان گفت: این مددجویان سالمندان دارای فرزند نخبه علمی، ورزشی، قرآنی و مجریان طرحهای اشتغال موفق این نهاد هستند.
احمد سالاری جائینی افزود: برای این سفر چهار روزه ۶۴۸ میلیون تومان هزینه شده است.
وی گفت: اکنون ۵۸ هزار و ۱۹۶ خانوار سالمند تحت حمایت کمیته امداد هستند که حدود ۵۲ درصد کل جمعیت این خانوادهها در هرمزگان زندگی میکنند.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد هرمزگان افزود: سرپرست ۵۱ درصد از خانوادههای سالمند را مرد و ۴۹ درصد را زنان سرپرست خانوار تشکیل میدهند.
