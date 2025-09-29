به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و مرکز خلیج فارس، مدیر ژئوپارک جهانی قشم گفت: دره ستاره‌ها، تنگه چاهکوه، غار نمکدان، دره تندیس‌ها و موزه ژئوپارک از جمله مقاصدی است که بیشترین میزان توجه گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب کرده است.

ابراهیم رستم گورانی، افزود: ۴۷۶ تَن از گردشگران ژئوسایت‌های جزیره قشم خارجی بودند.

وی گفت: افزایش شمار بازدیدکنندگان نه تنها نشان‌دهنده جذابیت میراث طبیعی جزیره است، بلکه بر ضرورت حفاظت و مدیریت پایدار ژئوسایت‌ها تأکید دارد.

این روند می‌تواند علاوه بر توسعه گردشگری، به رونق اقتصاد محلی و معرفی بهتر قشم در سطح جهانی منجر شود.