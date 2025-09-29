پخش زنده
همزمان با هفته گردشگری، نمایشگاه صنایعدستی در معبد هندوهای بندرعباس برپا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان گفت: این نمایشگاه از فردا یکشنبه هشتم تا دهم مهر از ساعت ۱۷ تا ۲۳ میزبان علاقهمندان است.
ساناز رمجی افزود: صنایعدستی به عنوان یکی از شاخصترین نمادهای هویت فرهنگی، نقش مهمی در تحقق تحول پایدار ایفا میکند.
وی گفت: برپایی نمایشگاهها علاوه بر معرفی و فروش آثار هنرمندان محلی، موجب پایداری اقتصادی جوامع محلی و انتقال فرهنگ و میراث معنوی به نسلهای آینده میشود.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان، از شهروندان و گردشگران دعوت کرد با حضور در این نمایشگاه علاوه بر بازدید از آثار هنرمندان، از ظرفیتهای بینظیر صنایعدستی استان حمایت کنند.
۵ تا ۱۱ مهر ماه هفته گردشگری نامگذاری شده است.