مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار، در ادامه اجرای مفاد قانون بازار اوراق بهادار و مقررات مربوط، در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۴، ضمن بررسی درخواست‌های افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام ثبت‌شده نزد سازمان بورس، مجوز انجام افزایش سرمایه ۸۵ شرکت را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: مبلغ کل مجوزهای ارائه‌شده به شرکت‌های سهامی عام برای انجام افزایش سرمایه در نیمه نخست امسال، بیش از ۲۷۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

بر اساس مجوزهای صادر شده، ۶۴.۲ درصد افزایش سرمایه‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت، ۱۸.۴ درصد از محل سود انباشته، ۱۱ درصد از محل سایر اندوخته‌ها، ۳.۵ درصد از محل مطالبات حال‌شده سهام‌داران و آورده نقدی، و مابقی از محل آورده نقدی سهام‌داران جدید با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی تأمین شده است.

بازار بدهی

عملکرد مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس در بخش اوراق بدهی نشان می‌دهد، در نیمه نخست امسال پذیره‌نویسی انواع اوراق بدهی به مبلغ ۳۲ همت انجام شده که شامل: ۲۹ فقره اوراق مرابحه به مبلغ ۹ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان، ۴ فقره اوراق مرابحه کوچک و کوتاه‌مدت به مبلغ ۶۱۰ میلیارد تومان، ۹ فقره اوراق اجاره به مبلغ ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، و ۱۳ فقره اوراق سلف به مبلغ ۸ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان بوده است.

علاوه بر این، معاملات ثانویه انواع اوراق بدهی به مبلغ ۳۱۱ هزار میلیارد تومان آغاز شده است. این موضوع شامل: ۹ فقره اوراق مشارکت به مبلغ ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان، ۲ فقره اسناد خزانه اسلامی به مبلغ ۴۵ هزار میلیارد تومان، ۱۵ فقره اوراق گام به مبلغ ۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و اوراق مرابحه عام منتشر شده توسط وزارت اقتصاد به مبلغ ۲۵۴ هزار و ۸۳۵ میلیارد تومان بوده است.