به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار شهرستان برخوار به همراه حبیب حیدری رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان از کارگاه صنایع‌دستی استاد عبدالله راعی، محل ساخت در‌های حرم مطهر بی‌بی شریفه (س)، دختر بلافصل امام حسن مجتبی (ع)، بازدید کرد.

رضا علی معصومی در این بازدید گفت: با تلاش بی‌وقفه هنرمندان این مرزوبوم، ساخت در‌های حرم مطهر بی‌بی شریفه (س)، دختر امام حسن مجتبی (ع) پس از ۱۱ ماه به پایان رسید.

او افزود: اسکلت کلی این در‌ها از فلز مقاوم ساخته شده و تمامی اجزای درب‌ها از جمله ستون‌های اصلی، پنجره، فولاد‌ها و کتیبه‌ها با هنر قلم‌زنی و میناکاری تزئین شده‌اند.

به گفته فرماندار برخوار در این اثر فاخر، ۲۰۴ قطعه میناکاری به‌کار رفته و برای آبکاری آنها از ۸۰ گرم طلا ۲۴ عیار و بیش از یک کیلوگرم نقره استفاده‌شده است.

معصومی افزود: طراحی اسکلت، نقوش، ترکیب در‌ها و زرگری این اثر توسط استاد عبدالله راعی انجام‌شده و نصب آن را نیز در کشور عراق انجام خواهد داد.

حرم مطهر بی‌بی شریفه (س)، که در شهر حله عراق در فاصله ۵۰ کیلومتری بین کربلا و نجف قرار دارد، از جایگاه ویژه‌ای نزد شیعیان برخوردار است.