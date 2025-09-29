به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، از متخلف ۱۲ رشته تور صیادی، ۵ قطعه قمری یک قطعه بلبل خرما کشف و هفت باب کوخه زنده گیری پرندگان شکاری تخریب شد.

قلندری افزود: پرندگان پس از بررسی و معاینه اولیه در طبیعت رها سازی شدند.

وی گفت: با توجه به شروع فصل کواخی (زنده گیری پرندگان شکاری) از اواسط شهریور ماه، یگان حفاظت محیط زیست شهر ستان بندرلنگه پایش‌های شبانه روزی خود با همراهی گشت سیار اداره کل حفاظت محیط زیست استان تا پایان فصل دارد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرلنگه افزود: پرونده متخلف برای سیر مراحل قانونی به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال شد.