به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی دوشنبه ۷ مهرماه در ادامه سفر کاری خود به شمال استان با حضور در حوزه قضایی پلدشت اداراه ثبت اسناد و املاک این شهرستان را افتتاح کرد.

عتباتی در این آیین که شایان مهر مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان، رئیس منطقه آزاد ماکو، فرماندار پلدشت نیز حضور داشتند گفت: الزامات قانونی ثبت در جای جای زندگی مردم نقش دارد و هم شفافیت و هم تسهیل و هم سرعت ارائه خدمات دولت الکترونیک ثبتی نیازمند اداره مستقل می‌باشد که خوشبختانه این مهم در این حوزه قضایی محقق شد.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: قبل از تشکیل اداره ثبت اسناد و املاک پلدشت مردم منطقه ناگزیر بودند مسیر ۶۰ کیلومتری را تا شهرستان ماکو طی کنند که خوشبختانه با افتتاح این دفتر بستر خدمت به مردم و افزایش رضایتمندی مردم منطقه و افزایش سرمایه‌های اجتماعی فراهم گردید.