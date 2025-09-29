مدیر ارتباطات گروه خودروسازی سایپا گفت: در شهریور ماه امسال ۵ هزار و ۲۷۷ دستگاه خودروی شاهین به مشتریان تحویل شده است.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای رضا حسینی درباره آخرین وضعیت تحویل خودرو گفت: همچنین۳ هزار دستگاه خودرو اطلس به مشتریان تحویل شده است.

وی افزود: در یک سال و نیم گذشته، هیچ ثبت‌نام جدیدی برای خودرو شاهین انجام نشده و تمامی تولیدات این خودرو صرفاً به مشتریانی تحویل می‌شود که قبلاً ثبت‌نام کرده‌اند و در نوبت تحویل قرار دارند.

حسینی درباره طرح تبدیل خودرو‌های شاهین گفت: این طرح با هدف تحویل سریع‌تر خودرو‌ها به متقاضیان اجرا شده است، چرا که تولید برخی قطعات مانند سانروف در شرایط فعلی با مشکلاتی همراه است و باعث تأخیر در تحویل خودرو‌ها می‌شود؛ لذا طرح تبدیل به صورت اختیاری به مشتریان پیشنهاد می‌شود تا بتوانند خودرو‌های خود را زودتر دریافت کنند.

وی تأکید کرد: اگر متقاضیان تمایل دارند خودروی ثبت‌نامی خود را بدون تبدیل دریافت کنند، باید صبور باشند تا خودرو‌های موردنظرشان طبق روند تولید ساخته و تحویل شود.

گفتنی است پیش از این مدیر ارتباطات گروه خودروسازی سایپا در مصاحبه‌ای دلیل تاخیر در تحویل خودرو‌های شاهین را پیش فروش بیش از ظرفیت و توان تولید شرکت عنوان کرد و گفته بود: ظرفیت تولید سالانه خانواده شاهین (شامل مدل‌های معمولی، پلاس و اتومات) در سایپا در صورت تامین قطعه و نبود چالش‌هایی نظیر قطعی برق، حدود ۳۰ هزار دستگاه است که متاسفانه در یک بازه زمانی، صرفاً ۷۰ هزار دستگاه خودروی شاهین اتوماتیک CVT بدون پشتوانه قطعه ثبت‌نام شد که معادل بیش از دو برابر کل ظرفیت تولید انواع شاهین شرکت بود که همین موضوع باعث شد روند تحویل با وقفه طولانی مواجه شود اما هم اکنون سایپا به سرعت در حال تولید و تحویل خودرو‌ها به مشتریان است.

همچنین مهدی آقاطاهریان معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا نیز در برنامه میز اقتصاد چهارم شهریور ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد: تمامی تعهدات معوق خودرو‌ی شاهین تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵ به مشتریان تحویل داده خواهد شد.

