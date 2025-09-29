به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان گفت: با توجه به دریافت پرونده‌ای مبنی بر متواری شدن یکی از افراد سابقه دار، تحقیقات لازم در این خصوص آغاز شد.

وی افزود: ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان یزد با بررسی و تحقیقات صورت گرفته، محل اقامت متهم را در استان اصفهان شناسایی و ضمن اخذ نیابت قضائی، او را در مخفیگاهش در شهر نایین دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد اظهار داشت: متهم دستگیر شده به اتهام ایجاد اخلال در نظم عمومی، ضرب و جرح، قدرت نمایی در سطح شهر و... به دادسرا معرفی شد.

سردار نگهبان ادامه داد: امنیت مردم، خط قرمز پلیس است و اجازه نخواهیم داد معدود افرادی امنیت و آسایش مردم را خدشه دار کنند.