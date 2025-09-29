هزار و ۵۸۶ طرح محرومیت زدایی با محوریت قرارگاه حضرت احمد بن موسی در استان فارس به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، علی پور جانشین فرمانده سپاه فجر فارس در قرارگاه حضرت احمد بن موسی گفت: ۵۰۸ پروژه فنی و مهندسی است ۴۵۵ پروژه در حوزه اشتغالزایی و ۶۰۵ پروژه هم در حوزه امنیت غذایی و اجتماعی است که ار ۲ سال قبل ساخت و اجرای آنها شروع شده و امروز به بهره برداری رسید.

سردار حزنی معاون هماهنگ کننده قرارگاه جهاد سازندگی و محرومیت زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم گفت : طرح‌هایی که امروز در شیراز به بهره برداری رسید نشان از هماهنگی و مدیریت بین سپاه، بسیج نواحی و دستگاه‌های اجرایی است .