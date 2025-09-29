به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، سرهنگ علی اکبر مرادی گفت: مأموران انتظامی کلانتری ۱۵ شهرستان بندرعباس روز گذشته در پی انجام کار اطلاعاتی مبنی بر دپوی کالای قاچاق در یکی از محلات اطراف این شهرستان مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با دستگاه قضایی با تشکیل تیمی مجرب به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن محل تعداد ۲۴ هزار نخ سیگار و تعداد ۱۴ کارتن اسباب بازی قاچاق کشف کردند.

این مسئول انتظامی ارزش مالی کالا‌های قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۴ میلیارد ریال عنوان کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس گفت: در این رابطه پرونده تشکیل، که جهت مراحل قانونی به دستگاه قضایی ارسال گردید.