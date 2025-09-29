پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس از لو رفتن دپوی حامل انواع کالای قاچاق در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، سرهنگ علی اکبر مرادی گفت: مأموران انتظامی کلانتری ۱۵ شهرستان بندرعباس روز گذشته در پی انجام کار اطلاعاتی مبنی بر دپوی کالای قاچاق در یکی از محلات اطراف این شهرستان مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با دستگاه قضایی با تشکیل تیمی مجرب به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن محل تعداد ۲۴ هزار نخ سیگار و تعداد ۱۴ کارتن اسباب بازی قاچاق کشف کردند.
این مسئول انتظامی ارزش مالی کالاهای قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۴ میلیارد ریال عنوان کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس گفت: در این رابطه پرونده تشکیل، که جهت مراحل قانونی به دستگاه قضایی ارسال گردید.