به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، سرهنگ علی اکبر مرادی افزود: مأموران انتظامی کلانتری ۱۳ ملت شهرستان بندرعباس روز گذشته در پی انجام کار اطلاعاتی از محل دپوی کالای قاچاق در یکی از محلات اطراف این شهرستان مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی گفت: مأموران ضمن هماهنگی با دستگاه قضایی با تشکیل تیمی مجرب به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن محل تعداد ۴۲۰ جفت کفش، ۱۰ دستگاه جارو برقی، تعداد ۲۴ دستگاه دوچرخه و دیگر اقلام کالای قاچاق کشف کردند.

این مسئول انتظامی ارزش مالی کالا‌های قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۰ میلیارد ریال عنوان و در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی گردید.