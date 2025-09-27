پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس از لو رفتن انبار نگهداری انواع کالای قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، سرهنگ علی اکبر مرادی افزود: مأموران انتظامی کلانتری ۱۳ ملت شهرستان بندرعباس روز گذشته در پی انجام کار اطلاعاتی از محل دپوی کالای قاچاق در یکی از محلات اطراف این شهرستان مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی گفت: مأموران ضمن هماهنگی با دستگاه قضایی با تشکیل تیمی مجرب به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن محل تعداد ۴۲۰ جفت کفش، ۱۰ دستگاه جارو برقی، تعداد ۲۴ دستگاه دوچرخه و دیگر اقلام کالای قاچاق کشف کردند.
این مسئول انتظامی ارزش مالی کالاهای قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۰ میلیارد ریال عنوان و در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی گردید.