به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی، در دیدار استاندار خراسان جنوبی با معاون وزیر بهداشت و مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران در تهران اختصاص ۲۵ میلیارد تومان برای تجهیز پایگاه جامع انتقال خون قائم بیرجند به ۱۴ تخت خونگیری، ۳ تخت معاینه و .... ، ارتقای دو مرکز خونگیری قاین و فردوس به پایگاه انتقال خون و تجهیز آنها، صدور مجوز لازم برای تأمین نیرو از طریق ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه، پرداخت صددرصد هزینه های مربوط به بهسازی سردخانه انتقال خون و ... مصوب شد.

در این دیدار مقرر شد پرداخت مطالبات انتقال خون از بیمارستان های استان نیز پیگیری شود.

وی همچنین در دیدار با معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: خراسان جنوبی برای میزبانی از هواپیمای شب خواب آمادگی لازم را دارد.

استاندار افزود: وجود هواپیمای شب خواب، بخش زیادی از مشکلات استان در حوزه حمل و نقل هوایی را مرتفع می کند.

هاشمی بر توسعه پروازهای استان به مقصد عتبات عالیات ، مشهد و تهران و سایر مراکز استان ها تاکید کرد.