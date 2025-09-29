پخش زنده
۲۵ میلیارد تومان برای تجهیز پایگاه جامع انتقال خون بیرجند اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی، در دیدار استاندار خراسان جنوبی با معاون وزیر بهداشت و مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران در تهران اختصاص ۲۵ میلیارد تومان برای تجهیز پایگاه جامع انتقال خون قائم بیرجند به ۱۴ تخت خونگیری، ۳ تخت معاینه و .... ، ارتقای دو مرکز خونگیری قاین و فردوس به پایگاه انتقال خون و تجهیز آنها، صدور مجوز لازم برای تأمین نیرو از طریق ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه، پرداخت صددرصد هزینه های مربوط به بهسازی سردخانه انتقال خون و ... مصوب شد.