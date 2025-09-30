به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گفت: کل مطالبات کشاورزان استان در خصوص خرید تضمینی گندم، سه هزار میلیارد تومان بود که از این مبلغ، ۲ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان پرداخت شده است، یعنی بیش از ۹۵ درصد مطالبات کشاورزان تسویه شده است.

یزدان یگانگی گفت: خرید تضمینی گندم در چهارمحال و بختیاری ۳۱ شهریور به پایان رسید.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری گفت: حدود ۱۶ میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان باقی مانده که در حال پیگیری برای پرداخت هستیم.