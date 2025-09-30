پخش زنده
مرکز سوختگی پیش بیمارستانی شرکت پالایش نفت بندرعباس به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباس گفت: این واحد درمانی با هدف ارتقای سطح آمادگی در مقابله با حوادث احتمالی و به حداقل رساندن خسارات با تلاش حوزه بهداشت و درمان و HSED پالایشگاه بندرعباس راهاندازی شده است.
احمد هاشمی گفت: در صنایع، بویژه در حوزه نفت و گاز با تاکید بر رعایت استانداردهای ایمنی، همواره احتمال حوادثی، چون سوختگی وجود دارد و لزوم وجود مراکز مجهز درمانی، برای تضمین ایمنی و سلامت نیروی انسانی امری حیاتی است.
وی گفت: این مرکز پاسخی ضروری برای ایجاد و حفظ آمادگی کامل در برابر رویدادهایی ناخواسته است و این افتخار را داریم که نخستین مرکز سوختگی پیش بیمارستانی را با تجهیزات پیشرفته و استاندارد در بین پالایشگاههای کشور راهاندازی کنیم.
رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت منطقه هرمزگان نیز در این مراسم گفت: این واحد زیر نظر درمانگاه طب صنعتی پالایشگاه نفت بندرعباس فعالیت میکند و به عنوان یک مرکز پیش بیمارستانی، اقدامات اولیه حیاتی را برای مصدومان سوختگی فراهم میآورد تا از عوارض بعدی جلوگیری شود.
کرباسچی به تجهیزات بهکار رفته در این مرکز اشاره کرد و گفت: از دوشهای ایستاده، وانهای آب سرد و دستگاههای احیای قلبی (CPR) در این واحد استفاده شده است و همه تجهیزات با رعایت آخرین استانداردها و بهروزترین فناوریها تهیه شدهاند.
وی با تأکید بر جایگاه ویژه این مرکز در میان صنایع منطقه، افزود: این اقدام پالایشگاه نفت بندرعباس، نشاندهنده تعهد این شرکت به حفظ سلامت و ایمنی کارکنان و همچنین افزایش ضریب اطمینان در عملیات صنعتی منطقه است.
امروز همچنین مرکز نگهداری و بروز رسانی آمبولانسهای شرکت پالایش نفت بندرعباس نیز بهره برداری شد.
رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت منطقه هرمزگان در خصوص آمبولانسها گفت: با بهروزرسانی ناوگان آمبولانس، توانایی ما برای مدیریت شرایط اضطراری افزایش یافته است.