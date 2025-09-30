پخش زنده
امروز: -
شهردار منطقه ۱۶ تهران از تحول و نوسازی در محله نازی آباد با آزادسازی ۴۳۰ پلاک پس از ۱۴ سال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسین کاشانی پور گفت: بازار دوم محله نازیآباد و میدانهای اطلسی و لاله زار از محلات قدیمی و پرتراکم این منطقه محسوب میشود و با تغییر پهنه بندی از M ۱۱۴ به R ۱۲۲ این محدوده پس از ۱۴ سال تعیین تکلیف، و به آزادسازی ۴۳۰ پلاک منجر شد.
وی افزود: با پیگیریهای مستمر و کارشناسیشده معاونت شهرسازی و معماری منطقه، تغییر پهنهبندی بخشی از بازار دوم نازیآباد و میدانهای اطلسی و لاله زار از پهنه M ۱۱۴ به R ۱۲۲ به تصویب رسید و پس از طی مراحل قانونی، برای پیاده سازی در سامانه شهرسازی به ادارات مرتبط ابلاغ شد که این تغییر مهم که شامل حدود ۴۳۰ پلاک ریزدانه بوده که گام بلندی در راستای تسهیل فرآیند نوسازی و بهسازی این بخش مهم از بافت منطقه بهشمار میآید.
کاشانی پور ادامه داد: این محدوده از دیرباز بهعنوان یکی از کانونهای ساخت و ساز در جنوب شهر تهران شناخته میشد و مالکان به دلیل کوچک بودن قطعات، نبود امکان تجمیع، محدودیتهای پهنهبندی قبلی و همچنین دشواری در اخذ پروانههای ساختمانی با تراکم مناسب، اغلب از نوسازی املاک خود بازمیماندند؛ در نتیجه بسیاری از این خانهها به ساختمانهایی کمدوام و غیراستاندارد تبدیل شده بود که با کوچکترین حادثه یا زلزله احتمالی، مخاطرات جانی و مالی جدی برای ساکنان بههمراه داشت.