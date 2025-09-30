به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گفت: در ۶ ماه گذشته به منظور بهبود تردد و ارتقای ایمنی در جاده‌های استان، عملیات بهسازی و روکش آسفالت در بیش از ۱۰۶ کیلومتر راه اصلی و شریانی استان اجرا شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مهدی میقانی افزود: از این میزان، ۵۷ کیلومتر مربوط به آسفالت حفاظتی در جاده‌های چمن بید – جنگل گلستان و جاجرم – سنخواست و ۴۹.۲ کیلومتر مربوط به روکش تقویتی در جاده‌های بجنورد – اسفراین، اسفراین – سبزوار، بجنورد – شیروان و بجنورد – آشخانه است.

میقانی گفت: ۱۱ هزار و ۴۶۷ متر درزگیری و ۴۹ هزار و ۴۲۹ مترمربع لکه گیری از اقدامات دیگری است که در راستای افزایش ایمنی تردد انجام شده است.

وی مجموع اعتبارات صرف شده برای اجرای عملیات روکش و بهسازی محور‌های شریانی و اصلی در این مدت را ۱۱۸ میلیارد تومان ذکر کرد و ادامه داد: در صورت مناسب بودن شرایط جوی، حدود ۲۵ کیلومتر روکش تقویتی در جاده‌های اسفراین – سبزوار، بجنورد – اسفراین، بجنورد – شیروان اجرا خواهد شد.