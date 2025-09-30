پخش زنده
یادواره شهدای فرهنگی هرمزگان با حضور خانواده شهدا، ایثارگران، فرهنگیان و جمعی از مسئولان استانی در بندرعباس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان در این مراسم گفت: هدف از برگزاری این یادواره زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و پاسداشت ایثارگری فرهنگیانی است که در راه انقلاب و دفاع مقدس جانفشانی کردند.
منوچهر ضیایی افزود: هرمزگان ۳۹ شهید فرهنگی، ۱۷۷ دانشآموز شهید و ۹۷۴ ایثارگر در هشت سال دفاع مقدس تقدیم انقلاب کرده است.
فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان نیز در این مراسم گفت: شهدای فرهنگی در ترویج ارزشهای انقلاب اسلامی، تعلیم و تربیت نسل جوان و گسترش فرهنگ ایثار و مقاومت نقش مهمی داشتند.
سردار اباذر سالاری افزود: یادواره شهدای فرهنگی هرمزگان، جلوهای دوباره از پیوند علم، ایمان و ایثار در مسیر پاسداشت ارزشهای انقلاب اسلامی است.
تجلیل از خانواده شهداء، خواندن وصیتنامه شهدا، پخش نماهنگ و اجرای برنامههای فرهنگی از دیگر بخشهای این مراسم بود.