به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، ناخدایکم مقصودلو فرمانده منطقه یکم امامت نداجا سرباز را قشر ارزشمندی از سرمایه انسانی نیرو‌های مسلح دانست و گفت: سربازان در دفاع مقدس۱۲روزه، تحت فرمان فرماندهی معظم کل قوا، پرقدرت ایستادند و هراس دشمن از همین ایستادگی، پایمردی، قوت و قدرت است.

مدیر عقیدتی سیاسی منطقه یکم امامت نداجا نیز انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت را از اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد.

حجت الاسلام صمدی گفت: جوانان این سرزمین، بر خاک افتادند تا ذره‌ای از خاک میهن، جدا نشود.