مدیر تسهیلگر گروه اقتصاد مردمی بنیاد تعاون بسیج استان یزد: تولیدکنندگان کسب‌وکار‌های کوچک، در نمایشگاه عفاف و حجاب و اقتصاد مقاومتی در دانشکده پیراپزشکی یزد، محصولات خود را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، شایق گفت: نمایشگاه عفاف و حجاب و اقتصاد مقاومتی در دانشکده پیراپزشکی یزد برگزار شد. وی افزود: این رویداد به همت پایگاه‌ام‌الائمه بسیج جامعه پزشکی و با همکاری گروه اقتصاد مردمی بنیاد تعاون بسیج استان یزد برپا شده است.

مدیر تسهیلگر گروه اقتصاد مردمی بنیاد تعاون بسیج استان یزد گفت: در این نمایشگاه تولیدکنندگان کسب‌وکار‌های کوچک، محصولات خود را به نمایش گذاشته و عرضه می‌کنند.

وی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» افزود: گروه اقتصاد مردمی با پرداخت اعتبار به تولیدکنندگان حوزه‌های پوشاک ایرانی ـ اسلامی، صنایع دستی، گیاهان دارویی، محصولات تبدیلی و ارگانیک، فرش، کشاورزی و گلخانه، دامداری، شیلات و آبزی‌پروری، زمینه مشارکت در سرمایه‌گذاری و افزایش تولید را فراهم می‌کند.

به گفته شایق، این گروه با برگزاری نمایشگاه‌های استانی و ملی و همچنین حمایت در تأمین مواد اولیه، تجهیزات، آموزش، برندسازی، استانداردسازی، بسته‌بندی و فروش، زمینه ایجاد اشتغال پایدار برای کسب‌وکار‌های کوچک را دنبال می‌کند.